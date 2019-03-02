Нижегородские леса пройдут санитарное обследование

СЕГОДНЯ 14:05 2019-03-02T14:05:45+03:00

Специалисты хотят как можно раньше выявить болезни леса и наличие вредителей

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Как только начнется вегетационный период, в нижегородских лесах стартует санитарное обследование. Об этом сообщили в департаменте регионального лесного хозяйства.

Сотрудники департамента должны будут осмотреть деревья и кустарники на наличие признаков различных заболеваний и всевозможных вредителей. Кроме того, оперативно должны быть приняты меры по борьбе с этими проблемами. А это одна из основных задач нижегородских защитников леса.

- Это поможет контролировать санитарное состояние лесов в 18 районах области, на территории которых хозяйственную деятельность осуществляют государственные учреждения, - отметил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

Заниматься всем будет региональный деплесхоз, которому предстоит обследовать около 1,5 тысяч гектаров леса.

Напомним, Нижегородская вошла в число пилотных регионов, где будет запущен космический мониторинг лесного фонда. Это федеральная программа, включение в которую добивался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU