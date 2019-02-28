В Нижнем Новгороде разыскивают 39-летнего Сергея Кознова
Сергей Николаевич Кознов 1980 года рождения разыскивается в Нижнем Новгороде. Об этом в соцсетях сообщила поисково-спасательная группа «Рысь».
По информации волонтеров, 24 февраля 2019 года мужчина ушел из дома по улице Героя Чугунова и пропал. Не исключено, что он находится в Москве.
Нижегородец плотного телосложения, ростом 160 сантиметров. Волос на голове нет, глаза серые.
На нем были надеты темные штаны, черная куртка, черные ботинки и черная шапка. С собой захватил паспорт, военный билет, а также мобильный телефон марки Alcatel.
Любую информацию о местонахождении разыскиваемого следует сообщать волонтерам «Рыси» по телефону (8 831) 28-38-200 или по каналу связи «102».
ИСТОЧНИК KP.RU