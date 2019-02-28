В Нижнем Новгороде разыскивают 39-летнего Сергея Кознова

СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-28T15:30:03+03:00

Есть вероятность, что мужчина находится в Москве. Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина ушел из дома 24 февраля и пропал

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Сергей Николаевич Кознов 1980 года рождения разыскивается в Нижнем Новгороде. Об этом в соцсетях сообщила поисково-спасательная группа «Рысь».

По информации волонтеров, 24 февраля 2019 года мужчина ушел из дома по улице Героя Чугунова и пропал. Не исключено, что он находится в Москве.

Нижегородец плотного телосложения, ростом 160 сантиметров. Волос на голове нет, глаза серые.

На нем были надеты темные штаны, черная куртка, черные ботинки и черная шапка. С собой захватил паспорт, военный билет, а также мобильный телефон марки Alcatel.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемого следует сообщать волонтерам «Рыси» по телефону (8 831) 28-38-200 или по каналу связи «102».

ИСТОЧНИК KP.RU