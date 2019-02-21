Нападающий «Спартака» Денис Давыдов перешел в ФК «Нижний Новгород»

СЕГОДНЯ 18:04 2019-02-21T18:04:35+03:00

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Нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов подписал контракт с футбольным клубом «Нижний Новгород». Об этом сообщает «Чемпионат».

Документ подразумевает, что Давыдов будет играть за ФК «НН» в течение полугода, но предусматривается возможность пролонгации на год.

Согласно информации, Давыдов расторгнул контракт со «Спартаком» по обоюдному соглашению сторон. Денис Давыдов начал играть за московский клуб в сентябре 2013 года. Он выходил на поле в 37 матчах.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов побывал на тренировке футбольного клуба «Нижний Новгород» и пообщался с главным транером бело-синих Дмитрием Черышевым. Встреча состоялась несколько дней назад - 18 февраля - в Белеке в Турции, куда нижегородцы несколько недель назад прибыли на сборы.

ИСТОЧНИК KP.RU