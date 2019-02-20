Продюсер фестиваля «Горький fest» стала советником губернатора Нижегородской области по культуре
Гендиректор продюсерского центра «ЛЮКСАР» и один из организаторов кинофестиваля «Горький fest» Оксана Михеева назначена советником губернатора Нижегородской области по культуре. Этот пост она занимает на общественных началах с 5 февраля, подтвердили «Комсомольской правде - Нижний Новгород» в облправительстве.
Оксана Михеева поблагодарила главу региона Глеба Никитина за оказанное доверие.
- Для меня крайне важно, что мои знания и опыт найдут применение на моей родной земле, - подчеркнула продюсер. - В Нижегородской области всегда проходили яркие мероприятия, сегодня необходимо сделать культурную жизнь региона еще активнее и насыщеннее.
Советник по культуре также добавила, что в первую очередь предстоит отбирать и привлекать в регион самые интересные и яркие проекты. И главное - почувствовать интерес публики, а не пойти на поводу у своих предпочтений.
- Думаю, культурная жизнь региона должна радовать как нижегородцев, так и гостей, - заключила Михеева.
Напомним, в начале февраля «Горький fest» получил первую премию международного FestivalForum2019 в номинации «Лучший кинофестиваль». По словам организаторов, в 2019 году фестиваль запланирован на конец июля.
ИСТОЧНИК KP.RU