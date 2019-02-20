Детские поликлиники Нижегородской области будут переведены на новые стандарты к 2021 году

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-20T15:02:09+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному министерству здравоохранения подготовить «дорожную карту» по переводу детских поликлиник на новую модель работы к 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам Глеба Никитина, в Нижегородской области сейчас проводится активная работа по созданию «бережливых поликлиник» в рамках проекта «Эффективная губерния». В прошлом году к нему подключились 53 медучреждения.

- Всего запущено для оптимизации 248 процессов, завершено к настоящему времени 131. В 2019 году планируется привлечь к участию в проекте еще 105. Таким образом, общее число участников проекта в этом году достигнет 158, это 75 детских и 83 взрослых медицинских организации , - объяснил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что в среднем время ожидания в очереди в регистратуру сократилось с 45 минут до 10 минут. Время ожидания ответа по телефону оператора колл-центра сократилось 36 минут до 6 минут, а время ожидания у кабинета врача в среднем сократилось с 26 до 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU