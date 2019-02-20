Более 80% лесов Нижегородской области будут охвачены видеонаблюдением в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-20T13:03:50+03:00

Согласно информации, в настоящее время в лесах работают 48 камер

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Более 80% лесного фонда Нижегородской области будут охвачены видеомониторингом в 2019 году. Об этом со ссылкой на департамент лесного хозяйства сообщает пресс-служба регионального правительства.

На охрану нижегородских лесов от пожаров были выделены дополнительные средства из областного бюджета.

- В том числе в этом году будут установлены пять дополнительных камер видеонаблюдения. Это позволит усилить существующую систему мониторинга лесных пожаров, - пояснил директор департамента лесного хозяйства Роман Воробьев.

По его словам, в 2018 году система видеомониторинга показала «очень высокие результаты»: почти треть лесных пожаров были обнаружены с помощью видеокамер.

Согласно информации, в настоящее время в лесах Нижегородской области работают 48 камер, расположенных на вышках сотовых операторов.

ИСТОЧНИК KP.RU