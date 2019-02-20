Любовь Сачкова назначена заместителем мэра Нижнего Новгорода
Любовь Сачкова официально назначена заместителем главы Нижнего Новгорода по вопросам образования, культуры и спорта. Соответствующее распоряжение подписано Владимиром Пановым, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Сачкова победила в конкурсе «Команда правительства», в котором принимали участие 40 человек. Она стала третьим заместителем мэра, которого назначают по итогам этого конкурса.
- Первое, что необходимо сделать, – это обучить кадры работать по-новому. И второе – разработать или приобрести информационную систему, которая обобщит все проблемы города в учреждениях образования, культуры и спорта, - поделилась планами Сачкова.
Справка:
Любовь Сачкова окончила Нижегородский государственный педагогический университет имени Горького (НГПУ). В 2009 году стала
директором МБОУ СОШ №10 Павлова. Участвовала в районных и областных конкурсах.
ИСТОЧНИК KP.RU