2019-02-20T12:30:42+03:00
Политика

Любовь Сачкова назначена заместителем мэра Нижнего Новгорода

Соответствующее распоряжение подписано Владимиром Пановым
Валерия ГРОМОВА
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Любовь Сачкова официально назначена заместителем главы Нижнего Новгорода по вопросам образования, культуры и спорта. Соответствующее распоряжение подписано Владимиром Пановым, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сачкова победила в конкурсе «Команда правительства», в котором принимали участие 40 человек. Она стала третьим заместителем мэра, которого назначают по итогам этого конкурса.

- Первое, что необходимо сделать, – это обучить кадры работать по-новому. И второе – разработать или приобрести информационную систему, которая обобщит все проблемы города в учреждениях образования, культуры и спорта, - поделилась планами Сачкова.

Справка:

Любовь Сачкова окончила Нижегородский государственный педагогический университет имени Горького (НГПУ). В 2009 году стала

директором МБОУ СОШ №10 Павлова. Участвовала в районных и областных конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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