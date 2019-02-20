Глеб Никитин примет участие в оглашении Президентом послания Федеральному собранию

СЕГОДНЯ 12:00 2019-02-20T12:00:10+03:00

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В среду, 20 февраля 2019 года, Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию. В мероприятии примет участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Глеба Никитина, соответствующие послания очень важны для развития регионов, так как в них всегда «есть четкие установки по реализации тех или иных государственных задач». Речь идет о развитие медицины, образования и социальной сферы.

- Считаю, что в этом году значительное место в послании займут национальные проекты. Уверен, что эту информацию будут крайне внимательно слушать во всех регионах страны и примут ее как руководство к действию, - пояснил глава Нижегородской области.

Глеб Никитин подчеркнул, что для него важны темы, связанные с улучшением благосостояния жителей, технологическим прорывом, инновационным развитием, реализацией экологической политики, внедрения новых принципов кадрового отбора.

ИСТОЧНИК KP.RU