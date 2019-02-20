2019-02-20T10:05:11+03:00
Общество

Нижегородские полицейские разыскивают 15-летнюю Анастасию Моисееву

В последний раз ее видели 15 февраля
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ГУ МВД по Нижнему НовгородуФото: ГУ МВД по Нижнему Новгороду
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В Нижнем Новгороде ищут пропавшую несколько дней назад 15-летнюю девочку. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, в последний раз Анастасию Моисееву видели 15 февраля 2019 года, когда она вышла из дома.

На данный момент девочка не выходит на связь с родственниками, ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей Анастасии: была одета в длинный пуховик серого цвета, ботинки коричневого цвета, платок серо-розового цвета, спортивные трико серого цвета, свитер серого цвета, при себе был черный рюкзак. Особая примета: на левой брови имеется шрам.

Правоохранители сообщают, что ранее девочка уже самовольно покидала место жительства. Если у вас есть какая-либо информация, просим сообщить ее по телефонам: 8-950- 354- 91-57, 8 (831) 268-61-11, 8 (831) 268-61-10 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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