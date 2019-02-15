Два дома остаются без холодной воды из-за провала грунта на Ковалихинской

СЕГОДНЯ 18:13 2019-02-15T18:13:51+03:00

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Утечка на улице Ковалихинской, в результате которой произошел провал грунта на дороге, локализована. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Нижегородский водоканал».

Напомним, провал грунта произошел возле дома №58 по улице Ковалихинской в пятницу, 15 февраля 2019 года. Острые на язык нижегородцы тут же стали вызывать хорватов, чтобы дорогу поскорее починили.

- На место происшествия незамедлительно были направлены канализационная и водопроводная аварийные бригады. Телеметрия и обследование сетей показали скрытую утечку на водопроводе диаметром 200 миллиметров. Провал произошел из-за сильного подмытия грунта в зоне утечки, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Нижегородского водоканала».

Сейчас утечка уже локализована, ведутся работы по восстановлению трубопровода. На месте аварии работают пять единиц техники и десять человек. Без холодной воды из-за прорыва остались два дома по улице Ковалихинской.

Планируется, что все работы должны быть завершены к 19:00. Тогда же будет восстановлено и водоснабжение.

ИСТОЧНИК KP.RU