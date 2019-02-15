«Где хорваты?»: Огромная яма образовалась в асфальте на Ковалихинской улице

Утром 15 февраля 2019 года в Нижнем Новгороде на перекрестке улиц Ковалихинской и Провиантской провалился асфальт. Бдительные нижегородцы, конечно же, сразу сфотографировали случившееся и отправили снимки в соцсети, предупредив водителей и пешеходов.

Без шуток не обошлось.

- Черепашки ниндзя гулять пошли, - написал Серега Маслов.

- Из баньки да в прорубь... – посоветовал Дмитрий Гусев.

Инцидент произошел напротив баньФото: СОЦСЕТИ

Как сообщили «Комсомольской правде» в Нижегородском водоканале, на месте происшествия сейчас работают специалисты.

- Причины пока неизвестны, - добавили в компании.

А вот местные жители считают, что помочь решить эту проблему может не только водоканал. Чемпионат мира по футболу уже давно закончился, а люди до сих пор призывают на помощь иностранных болельщиков, благодаря которым в свое время очень оперативно ремонтировали такие провалы.

- Срочно вызываем хорватов, - откликнулись интернет-пользователи.

Напомним, 21 июня 2018 года верхняя часть города порадовала хорватских болельщиков не только достопримечательностями и красивыми видами, но и дорожным провалом на улице Варварской. Фанаты так вдохновились и заинтересовались ямой, что спустя минуты очевидцы уже фотографировали их хохочущими в ней. Буквально через пару часов провала уже не было.