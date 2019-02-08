СЕГОДНЯ 18:24 2019-02-08T18:24:59+03:00

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Специалисты областного Института развития городской среды и жители Дзержинска обсудили благоустройство центрального парка 7 февраля. Город рассчитывает поучаствовать в конкурсе «Малые города и исторические поселения», передает пресс-служба облправительства.

Участники встречи предложили стилизовать входные группы парка под заводские проходные крупнейших химических предприятий. Также все собравшиеся сошлись во мнении, что парку необходимы большие территории тихого отдыха, оборудованные детские и спортивные площадки. Кроме того, дзержинцы хотят, чтобы парк регулярно патрулировали полицейские и вообще находился под охраной.

Теперь специалисты Института сформируют предварительную концепцию благоустройства, которую в марте представят общественности.

В случае победы в конкурсе малых городов Дзержинск 50 миллионов федеральных субсидий на реализацию рабочего проекта.

Напомним, во время подведения первого конкурса малых городов и исторических поселений глава региона Глеб Никитин заявил, что нижегородские малые города будут участвовать в последующих конкурсах. Кстати, в первом победили Арзамас, Семенов, Саров и Выкса.

ИСТОЧНИК KP.RU