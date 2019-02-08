Алексей Сыров покинет пост министра строительства Нижегородской области, - источник

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-08T11:13:03+03:00

По информации «Комсомольской правды», на пост министра будет объявлен конкурс в рамках «Команды правительства»

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Министр строительства Нижегородской области Алексей Сыров в ближайшее время покинет свой пост. Об этом «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщили сразу несколько источников в правительстве.

Как отмечают источники, причиной ухода министра является его слабая работа с обманутыми дольщиками. «Сыров не выстроил с ними диалога, не шел на личный контакт. Губернатор Глеб Никитин, его заместитель Сергей Морозов уделяют теме дольщиков огромное внимание, а министр будто не замечает их», - отмечают источники «Комсомолки».

Напомним, что Алексей Сыров был назначен министром строительства в марте 2017 года. Ранее он был заместителем министра строительства, в 2010-2017 годах работал начальником Инспекции государственного строительного надзора области, в 2009-2010 годах - первым заместителем министра строительства региона.

По словам источников КП, на пост министра строительства будет объявлен открытый конкурс в рамках «Команды правительства». Это будет уже четвертый конкурс на пост министра: ранее в результате открытых конкурсов были назначены министр культуры Надежда Преподобная, министр экологии и природных ресурсов Денис Егоров, а сейчас проходит конкурс на министра социальной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU