2019-02-07T14:39:12+03:00
Происшествия

Обыски прошли у бывшего заместителя мэра Дзержинска Павла Воронина

По предварительной информации, это связано с расследованием фактов финансовых махинаций при управлении жилым фондом города
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Обыски в загородных домах бывшего заместителя главы администрации города Дзержинска Нижегородской области Павла Воронина и экс-руководителя компании «Нижегородские коммунальные системы» Ильи Моклокова прошли утром в четверг, 7 февраля 2019 года.

По данным источников «Комсомольской правды» - Нижний Новгород», на обысках работали следователи Главного следственного управления Нижегородской области и сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. По предварительной информации, это связано с расследованием фактов финансовых махинаций при управлении жилым фондом Дзержинска.

Кроме того, сообщается также, что оперативные мероприятия также проводятся 7 февраля в офисе дзержинской управляющей компании ООО «Управдом-Центр».

Напомним, ранее сообщалось, что экс-глава администрации Арзамаса Игорь Киселев помещен под домашний арест.

Начало обысков у Воронина и Моклокова.#обыски #Воронин #Моклоков #Управдом Сегодня утром начались следственные действия в загородных домах бывшего заместителя главы администрации Дзержинска Павла Воронина и его ближайшего соратника, бывшего руководителя компании "Нижегородские коммунальные системы" Ильи Моклокова. Кроме того, оперативные мероприятия сотрудниками сразу нескольких силовых ведомств (Следственный комитет, УФСБ и ГУВД Нижегородской области) также проводятся сегодня в офисах дзержинских управляющих компаний. По информации наших источников, обыски идут в рамках расследования финансовых махинаций при управлении жилым фондом Дзержинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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