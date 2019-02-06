2019-02-06T13:00:39+03:00
Происшествия

Экс-глава администрации Арзамаса Игорь Киселев помещен под домашний арест

Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и хищении
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Экс-главу администрации города Арзамаса Нижегородской области Игоря Киселева, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и трех эпизодов хищения чужого имущества, поместили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, бывший чиновник подозревается в махинациях с программой переселения горожан из аварийного жилищного фонда: будучи главой администрации города, Игорь Киселев заключил контракты на строительство трех домов в микрорайоне «Южный». Фирме было уплачено 44 миллиона рублей, но дома до сих пор так и не построены. При этом глава администрации не предпринял никаких мер, чтобы взыскать с застройщика ущерб и убытки.

Зато Киселев отчитался о якобы успешно выполненной программе переселения – да еще и премировал сам себя за хорошую работу на 228 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
БК «Нижний Новгород» разгромил «Людвигсбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
В Сарове гендиректор МП подозревается в ограничении прав строительной компании
Ушел из жизни известный нижегородский спортивный журналист Григорий Ожигин
Сотрудник АТИ подозревается во взяточничестве в Нижнем Новгороде
Движение маршрутов трамваев №№ 3 и 21 временно закрыто в Нижнем Новгороде
Мать-одиночку из Балахны осудили за издевательство над двухлетним сыном
Экс-директор павловской школы Любовь Сачкова станет заместителем мэра Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде продлена работа вестибюля №1 станции метро «Кировская»
За минувшие сутки с улиц Нижнего Новгорода вывезено 18,7 тысячи кубометров снега
Заместителем мэра Нижнего Новгорода по вопросам образования станет Любовь Сачкова
Общественники призывают мэрию отказаться от строительства церкви в сквере на улице Прыгунова
Муниципальное предприятие «Инженерные сети» возглавил Сергей Кашеваров
Мужчина поджег любовницу из ревности в Нижегородской области