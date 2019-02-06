Экс-глава администрации Арзамаса Игорь Киселев помещен под домашний арест
Экс-главу администрации города Арзамаса Нижегородской области Игоря Киселева, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и трех эпизодов хищения чужого имущества, поместили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Напомним, бывший чиновник подозревается в махинациях с программой переселения горожан из аварийного жилищного фонда: будучи главой администрации города, Игорь Киселев заключил контракты на строительство трех домов в микрорайоне «Южный». Фирме было уплачено 44 миллиона рублей, но дома до сих пор так и не построены. При этом глава администрации не предпринял никаких мер, чтобы взыскать с застройщика ущерб и убытки.
Зато Киселев отчитался о якобы успешно выполненной программе переселения – да еще и премировал сам себя за хорошую работу на 228 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU