2019-02-06T17:15:35+03:00
Общество

Движение трамваев №3 и №21 полностью возобновлено в Нижнем Новгороде

Движение было восстановлено в 13:30
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Движение трамвайных маршрутов №3 и №21 на участке «Парк Дубки – Комсомольская площадь» в Нижнем Новгороде возобновлено. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на МП «Нижегородэлектротранс».

Согласно информации, движение трамваев восстановили в 13:30 в среду, 6 февраля 2019 года.

Напомним, ранее на предприятии сообщали, что изменение движения маршрутов было связано с аварийным отключением фидеров питающей подстанции.

Напомним также, в Нижнем Новгороде продлена работа вестибюля №1 станции метро «Кировская». С просьбой изменить режим работы первого вестибюля к главе администрации обратился зампредседателя профсоюзного комитета ОАО «ГАЗ» Леонид Митрофанов. Метрополитен выбрал несколько оптимальных графиков работы. Сейчас в тестовом режиме с 6.30 до 19.00 запущена работа вестибюля №1 Кировской станции метро. В данный момент подбирается оптимальный режим работы тоннеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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