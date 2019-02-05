В Нижнем Новгороде продлена работа вестибюля №1 станции метро «Кировская»
По поручению мэра Нижнего Новгорода продлена работа вестибюля №1 станции метро «Кировская», сообщает пресс-служба муниципалитета.
С просьбой изменить режим работы первого вестибюля к главе администрации обратился зампредседателя профсоюзного комитета ОАО «ГАЗ» Леонид Митрофанов.
Метрополитен выбрал несколько оптимальных графиков работы. Сейчас в тестовом режиме с 6.30 до 19.00 запущена работа вестибюля №1 Кировской станции метро.
Как отметила дежурная по станции Марина Кононова, в данный момент подбирается оптимальный режим работы тоннеля.
- В этом вопросе лучше прийти к компромиссу, чтобы было удобно обеим сторонам: и сотрудникам станции, и пассажирам, - отметила дежурная.
ИСТОЧНИК KP.RU