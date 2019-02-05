2019-02-05T19:30:17+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде продлена работа вестибюля №1 станции метро «Кировская»

Изменить режим работы первого вестибюля попросили жители Автозавода
Анастасия НАЗАРОВА
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По поручению мэра Нижнего Новгорода продлена работа вестибюля №1 станции метро «Кировская», сообщает пресс-служба муниципалитета.

С просьбой изменить режим работы первого вестибюля к главе администрации обратился зампредседателя профсоюзного комитета ОАО «ГАЗ» Леонид Митрофанов.

Метрополитен выбрал несколько оптимальных графиков работы. Сейчас в тестовом режиме с 6.30 до 19.00 запущена работа вестибюля №1 Кировской станции метро.

Как отметила дежурная по станции Марина Кононова, в данный момент подбирается оптимальный режим работы тоннеля.

- В этом вопросе лучше прийти к компромиссу, чтобы было удобно обеим сторонам: и сотрудникам станции, и пассажирам, - отметила дежурная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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