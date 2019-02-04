2019-02-04T12:18:42+03:00
Происшествия

Осужден азербайджанец, ударивший в грудь ножом нижегородца на Мытном рынке

Инцидент произошел 21 сентября 2018 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородский районный суд приговорил 53-летнего гражданина республики Азербайджан к 3,5 годам колонии за ранение местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел вечером 21 сентября 2018 года на территории Мытного рынка на Большой Покровской. У азербайджанца вспыхнула ссора с ранее незнакомым нижегородцем, и в ходе словесного конфликта мужчина схватил нож и ударил им оппонента в грудь, причинив тому тяжкие телесные повреждения.

Свою вину злоумышленник признал и раскаялся в содеянном. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал мужчину виновным, назначив ему наказание в виде 3.ю5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, житель Дзержинска предстанет перед судом за ДТП с двумя погибшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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