Жителя Дзержинска осудят за смертельное ДТП с двумя погибшими

СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-04T11:56:15+03:00

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Житель Дзержинска предстанет перед судом за ДТП с двумя погибшими в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Согласно информации, 39-летний мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Трагедия произошла 2 октября 2018 года около семи часов вечера. Мужчина, управляя автомобилем Hyundai Accent, двигался по Московскому шоссе. Погода в тот день была плохая, дорога – мокрая. Водитель не уступил дорогу двум пешеходам, переходившим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил наезд на них. В результате оба пешехода скончались на месте от полученных травм.

Свою вину мужчина признал в полном объеме. Ему грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенными видами деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU