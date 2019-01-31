2019-01-31T14:40:23+03:00
Общество

Власти разрабатывают программу по обновлению подвижного состава «Нижегородэлектротранса»

Об этом мэр Владимир Панов заявил на встрече с жителями Сормова 30 января
Анастасия НАЗАРОВА
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В горадминистрации завершается разработка программы, включающей обновление подвижного состава МП «Нижегородэлектротранс». Об этом мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил на встрече с жителями Сормовского района 30 января.

- Мы сможем обновить трамваи и троллейбусы в один шаг при поддержке губернатора. Думаю, в ближайшие две недели мы завершим работу, и дальше начнется обсуждение с областным правительством, - уточнил чиновник.

По словам Панова, в 2018 году усилия были сосредоточены на обновлении автобусов. Однако иллюзий по поводу состояния наземного электротранспорта нет.

- Мы понимаем, что техника срочно нуждается в обновлении, - заверил мэр. - Но у нас такая же проблема с метро, подвижной состав которого с износом более 30 лет. Ремонт вагонов жизненно необходим, поэтому до мая выполним капремонт 26 вагонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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