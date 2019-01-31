2019-01-31T14:25:01+03:00
Общество

Ремонт одного автобуса-«гармошки» в Нижнем Новгороде выполнят к весне

Своего часа ждут 30 поломанных автобусов
Анастасия НАЗАРОВА
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Первую отремонтированную «гармошку» планируется получить к весне 2019 года. Об этом директор департамента транспорта Елена Кузнецова заявила на встрече мэра Владимира Панова с жителями Сормова 30 января.

Напомним, недавно глава горадминистрации сообщил о договоренности с «Группой ГАЗ» насчет ремонта за средства компании 10 из 30 поломанных «гармошек».

- Работа уже началась, - отметил Панов. - По двадцати оставшимся мы ведем переговоры. Не буду забегать вперед. Сроки зависят от совокупности обстоятельств. Но я надеюсь, что мы также сумеем найти компромисс.

Однако на встрече мэра с сормовичами глава дептранса доложила, что сейчас начался ремонт первой машины. Там производится замена двигателя.

- Думаю, к весне мы получим первую отремонтированную «гармошку», - сказала Кузнецова.

Ранее «Комсомолка» писала, что по поручению Владимира Панова будет увеличено количество автобусов на маршруте № 90 в час пик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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