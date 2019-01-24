2019-01-24T16:38:27+03:00
Общество

Нижегородская администрация планирует передать ливневки и фонтаны в концессию

Данный вопрос будет обсуждаться на совместном заседании постоянных комиссий 25 января
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Вопрос о передаче в концессию ливневок и фонтанов будет рассматриваться на совместном заседании постоянных комиссий городской думы Нижнего Новгорода в пятницу, 25 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Согласно информации, в повестке будет лишь один вопрос – о предложении, которое поступило в адрес администрации Нижнего Новгорода от ООО «Городские инженерные сети» о заключении концессионных соглашений в отношении объектов, входящих в водоотводящую систему поверхностного стока Нижнего Новгорода – то есть 23 муниципальных фонтанов и 540 сооружений ливневой канализации.

- Для реализации этой частной инициативы гордума должна рассмотреть вопрос о дополнении Перечня объектов концессионных соглашений, в отношении которых администрация может заключать концессионные соглашения, - добавили в пресс-службе городской думы.

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