Производство речной рыбы в Нижегородской области выросло до 461 тонны

СЕГОДНЯ 13:07 2019-01-23T13:07:06+03:00

В 2017 году этот показатель был равен 202 тоннам

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Производство речной рыбы в Нижегородской области выросло до 461 тонн за ушедший 2018 год. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это более, чем вдвое, выше, чем за 2017 год. Тогда было произведено 202 тонны.

Как напомнил вице-губернатор Евгений Люлин, по поручению главы региона Глеба Никитина была разработана программа «Развитие товарной аквакультуры ». Ее запустили в 2018 году. В результате было решено продлить работу до 2021 года.

По словам Глеба Никитина, это позволит увеличить производство рыбы в несколько раз и расширить ассортимент рыбной продукции.

На сегодняшний день в регионе уже разводят клариевых сомов. Кроме того, увеличено производство белых амуров.

- Развитие собственного рыбоводства в области позволит сделать качественные, экологически чистые рыбные продукты более доступными для нижегородцев и сдержать рост цен на эту продукцию. Не секрет, что зачастую привозные рыбопродукты бывают невысокого качества и долго лежат на складах во время транспортировки. Местные продукты не надо везти за тысячи километров, - подчернул Глеб Никитин.

В прошлом году нижегородские рыбхозы получили субсидии в размере 16,3 миллиона рублей, а в этом году им выделят 19,1 миллиона рублей.