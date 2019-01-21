2019-01-21T09:43:12+03:00
Общество

В Нижегородской области появится рабочая группа по восстановлению исторических центров

Она будет осуществлять контроль за разработкой проекта
Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел совещание по вопросу организации редевелопмента исторических территорий. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на мероприятии присутствовали заместители губернатора, министр имущественных и земельных отношений, а также руководители структурных подразделений правительства области и администрации Нижнего Новгорода.

Они обсудили вопросы редевелопмента исторических центров местных городов.

- Сейчас в проекте редевелопмента - 4 пилотные территории. «Старый Нижний» и «Старое Канавино» в Нижнем Новгороде, а также исторические центры Городца и Арзамаса, - рассказал Глеб Никитин.

Сначала группа начнет работать на Ильинской улице в Нижнем Новгороде. Площадь пилотной территории - около 70 гектаров. Там находятся 86 объектов культурного наследия (ОКН), семь вновь выявленных ОКН и 114 ценных объектов историко-градостроительной среды.

- Необходимо также проработать вопросы организации дорожного движения на пилотной территории. В обязательном порядке нужно сохранять и развивать трамвайное движение на Ильинке. Городское кольцо – один из символов города. Также мы должны сделать улицу удобнее для пешеходов, - добавил Глеб Никитин.

По итогам заседания он поручил Сергею Морозову создать рабочую группу по восстановлению и развитию исторических центров городов при губернаторе Нижегородской области. Она будет осуществлять контроль за разработкой проекта восстановления и развития исторических центров.

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