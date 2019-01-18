«Торпедо» во второй раз подряд уступило челябинскому «Трактору» в матче КХЛ

СЕГОДНЯ 09:47 2019-01-18T09:47:32+03:00

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17 января 2019 года в Челябинске прошел очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На льду встретились местный «Трактор» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

В первом периоде игра была довольно спокойной, однако на 15-й минуте автозаводцы забросили шайбу в ворота соперника, вырвавшись вперед. Автором гола стал Эндрю Кейлоф. На перерыв хоккеисты расходились при счете 1:0 в пользу «Торпедо».

Вторая двадцатиминутка была более насыщенной. «Трактор» сравнял счет почти в самом начале периода. На 9-й минуте нижегородский хоккеист Данил Веряев подарил своему клубу еще одну шайбу, и «Торпедо» вновь заняло лидирующую позицию. Однако в середине второго периода хозяева льда снова сравняли счет.

Победитель определился в третьем периоде. «Трактор» забросил третью шайбу, а вот гостям из Нижнего Новгорода этого сделать не удалось. Итоговый счет встречи – 2:3.

Напомним, в прошлый раз команды встречались 19 декабря 2018 года. Тогда челябинский клуб тоже обыграл нижегородцев со счетом 3:2.

Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.