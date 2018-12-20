2018-12-20T09:34:39+03:00
Спорт

«Торпедо» в овертайме уступило челябинскому «Трактору» со счетом 2:3

Встреча прошла в КРК «Нагорный» 19 декабря
Юлия ИСАЕВА
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В среду, 19 декабря 2018 года, нижегородское «Торпедо» сыграло с «Трактором» из Челябинска в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в КРК «Нагорный» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Первый период оказался для «Трактора» удачным: они забросили одну шайбу в ворота соперника, чего автозаводцам сделать не удалось. Однако во второй двадцатиминутке хозяева льда смогли сравнять счет. Команды расходились на перерыв при счете 1:1.

На 54-й минуте гости забросили еще одну шайбу в ворота Станислава Галимова. Перед окончанием третьего периода Роберт Саболич уравнял шансы, подарив «Торпедо» еще один гол. 2:2.

Исход матча решался в овертайме. Следующий матч «Торпедо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 21 декабря.

Напомним, подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

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