2019-01-16T15:30:11+03:00
Общество

Нижний Новгород переходит на низкопольные автобусы

Маршруток в городе будет становиться все меньше
Юлия ДАНЧЕНКО
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Администрация Нижнего Новгорода вязла курс на сокращение количества частных маршруток и увеличение количества больших низкопольных автобусов. Об этом на брифинге заявил мэр Владимир Панов.

- Будет ли это приводить к неудобству жителей? К сожалению, будет. Но этот путь неизбежен, если мы хотим, чтобы у нас был город с удобным современным транспортом, - объяснил свою позицию Владимир Панов.

По мнению Владимира Панова, такие автобусы более комфорты в первую очередь для маломобильных граждан, пенсионеров и детей. Кроме того, переход от маршруток к низкопольным автобусом глава города объяснил и требованием федерального законодательства.

Более того, если в городе будет преобладать муниципальный транспорт, то гораздо проще будет решить проблему с расписанием: автобусы не будут устраивать гонки, как это делают маршруточники, а будут приходить в назначенное время, и не станут уходить с маршрута вечером, когда схлынет основной поток пассажиров.

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