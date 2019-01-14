2019-01-14T18:50:12+03:00
Общество

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев высоко оценил организацию работы с ТКО в Нижегородской области

В топ-5 вошли также Новосибирская и Белгородская области, республика Адыгея и Ямало-Ненецкий автономный округ
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Вице-премьер РФ Алексей Гордеев отметил Нижегородскую область как один из регионов с наиболее эффективной организацией работы с ТКО. Об этом сообщается на сайте правительства Российской Федерации.

По словам Алексея Гордеева, в число регионов, которые лучше всех справились с переходом на новую систему работы с отходами, вошли Новосибирская, Нижегородская, Белгородская области, а также республика Адыгея и Ямало-Ненецкий автономный округ. А вот, к примеру, в Ленинградской области и Краснодарском крае работа по новой системе до сих пор не стартовала – хотя все необходимые процедуры там были пройдены, региональные операторы выбраны, а новые тарифы – утверждены.

- 14 регионов не перешли нa новую систему в силу неготовности, однако закон им позволяет им подготовиться и осуществить этот переход в течение года, — отметил Алексей Гордеев.

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