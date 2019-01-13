2019-01-13T20:10:47+03:00
Общество

В Нижегородской области за первую декаду 2019 года производство молока выросло на 300 тонн

В общей сложности, с начала года в регионе произведено 12,3 тысячи тонн молока
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

С начала года нижегородскими сельхозпроизводителями было произведено 12,3 тысячи тонн молока. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы производства выросли на 300 тонн. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

По данным ведомства, в среднем на корову надоено по 136,9 килограммов молока, что больше уровня прошлого года на 5,4 килограммов.

- Зимне-стойловый период содержания скота в регионе проходит в штатном режиме. Производство молока растет, - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. – Сейчас главная задача – сохранить положительную динамику. Специалисты министерства сельского хозяйства ежедневно осуществляют мониторинг ситуации в молочном животноводстве.

Кстати, в прошлом году в рамках государственной программы по развитию молочного животноводства в регионе было построено и реконструировано 15 животноводческих объектов, рассчитанных на 4,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Однако на этом планы по развитию сельского хозяйства не заканчиваются – в 2019 году финансирование отрасли планируется увеличить на 20%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Старый Новый год отметили воспитанники центра «Солнышко» в Дзержинске
В детский лагерь «Лазурный» приедут 437 детей, ставших участниками смены «Индекс общего дела»
Нижегородец незаконно держал дома американскую норку
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 11 процентов
Господдержка фермерства в Нижегородской области будет увеличена
ХК «Торпедо» одержало победу над ХК «Автомобилист»
Суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Александру Бочкареву
Центры образования появятся в 46 школах Нижегородской области
Нижегородцам напомнили о правилах поверки газовых счетчиков
Рабочий получил тяжелую травму глаза на производстве в Дзержинске
Пенсионер из Ковернинского района расстрелял односельчанина из ружья
МФЦ в торговом центре «Ганза» перешел в штатный режим работы
Нижегородские волонтеры просят помощи в поисках 18-летнего Кирилла Зайцева
20-летний студент из Выксы зарезал соседа по общежитию из-за компьютерной игры
Нижегородское «Торпедо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 11 января
Нижегородский аэропорт начал принимать пассажирский Airbus A330-200
Житель Сормова проведет 9,5 лет в тюрьме за убийство незнакомца из-за сигареты
Андрей Гнеушев: «Опыт центра «Добрый сад» нужно распространять и на другие учреждения»
В Шахунском районе мать четверых детей предстанет перед судом за сбыт наркотиков
Госдолг Нижегородской области уменьшился на 939,5 миллиона рублей за год
Десятки незаконных свалок с мусором были обнаружены в Нижнем Новгороде за новогодние праздники
В Нижегородской области впервые начали разводить благородных оленей как сельскохозяйственных животных
Житель Выксы предложил полицейскому взятку, чтобы прослушать телефон бывшей сожительницы