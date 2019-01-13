В Нижегородской области за первую декаду 2019 года производство молока выросло на 300 тонн

13 Янв. 20:10 2019-01-13T20:10:47+03:00

В общей сложности, с начала года в регионе произведено 12,3 тысячи тонн молока

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С начала года нижегородскими сельхозпроизводителями было произведено 12,3 тысячи тонн молока. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы производства выросли на 300 тонн. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

По данным ведомства, в среднем на корову надоено по 136,9 килограммов молока, что больше уровня прошлого года на 5,4 килограммов.

- Зимне-стойловый период содержания скота в регионе проходит в штатном режиме. Производство молока растет, - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. – Сейчас главная задача – сохранить положительную динамику. Специалисты министерства сельского хозяйства ежедневно осуществляют мониторинг ситуации в молочном животноводстве.

Кстати, в прошлом году в рамках государственной программы по развитию молочного животноводства в регионе было построено и реконструировано 15 животноводческих объектов, рассчитанных на 4,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Однако на этом планы по развитию сельского хозяйства не заканчиваются – в 2019 году финансирование отрасли планируется увеличить на 20%.