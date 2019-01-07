Двое подростков украли компьютер из офисного здания в Богородском районе
Полицейские раскрыли кражу компьютера из офисного здания в Богородском районе, сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.
В дежурную часть поступила информация, что частная охранная организация задержала двух несовершеннолетних, которые проникли в помещение и украли компьютер. Оказалось, что подростки попала в офис, отжав створку пластикового окна. Технику они передали своему сообщнику, но сами скрыться с места преступления не успели.
Позже личность соучастника была установлена. Полиция выяснила, что 18-летний местный житель уже привлекался к уголовной ответственности. Нарушали закон и двое других (одному 15 лет, второму 17).
Несовершеннолетние сейчас находятся под подпиской о невыезде, а их совершеннолетний подельник арестован. По статье "Кража" ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Добавим, что 2 января компьютер был похищен неизвестными из квартиры в Арзамасе. Там тоже удалось установить подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители.