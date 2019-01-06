2019-01-06T12:58:17+03:00
Общество

Восемь новых домов культуры открылись в Нижегородской области в 2018 году

На их строительство и ремонт были потрачены порядка 300 миллионов рублей
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В прошлом году в Нижегородской области открылись восемь домов культуры. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на их строительство и ремонт были потрачены порядка 300 миллионов рублей.

Дома культуры появились в Бутурлинском, Варнавинском, Дальнеконстантиновском, Краснобаковском, Кстовском, Сеченовском и Шарангском районах. А в Дивееве построили Центр славянской культуры.

Кроме того, были отремонтированы 12 учреждений, подведомственных министерству культуры Нижегородской области, а в рамках проекта партии «Единая Россия» - 50, а также приобретено оборудование для 75 муниципальных домов культуры в 48 районах Нижегородской области.

Напомним, в рамках реализации стратегии развития Нижегородской области до 2035 года в регионе планируется провести капремонт 86 учреждений культуры, а 167 будут оснащены современным оборудованием. К 2035 году доля учреждений культуры, соответствующих современным требованиям, составит более 90%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Разыскивается 25-летний Александр Соловьев, пропавший по дороге из Чебоксар в Нижний Новгород
Правоохранители задержали жителя Сормова, угнавшего автомобиль службы доставки еды
«Рождественские забавы» пройдут в Нижнем Новгороде 7 января
БК «Нижний Новгород» сыграет с казахстанской «Астаной» 6 января
Нижегородская область заняла первое место в ПФО по объему льготных кредитов для бизнеса
В Балахне завершилось благоустройство Волжского сквера
Центр культуры «Рекорд» подвел итоги 2018 года
МЧС: Сильный снегопад обрушится на Нижегородскую область в ближайшие часы
«Рождественский бал русского романса» покажут нижегородцам 6 января
На Нижегородскую область надвигается резкое похолодание до -17 градусов
Житель Сормова похитил с чужой карты пять тысяч рублей
Праздничное мероприятие для детей-инвалидов состоится в Автозаводском районе 6 января
«Торпедо» в четвертый раз сразится с магнитогорским «Металлургом» в матче КХЛ
Святочное шествие по Большой Покровской пройдет в Нижнем Новгороде 13 января
В Нижегородской области разработали план тушения лесных пожаров
Нижегородка напала на знакомого с ножом возле своего дома