Восемь новых домов культуры открылись в Нижегородской области в 2018 году

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:58:17+03:00

На их строительство и ремонт были потрачены порядка 300 миллионов рублей

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В прошлом году в Нижегородской области открылись восемь домов культуры. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на их строительство и ремонт были потрачены порядка 300 миллионов рублей.

Дома культуры появились в Бутурлинском, Варнавинском, Дальнеконстантиновском, Краснобаковском, Кстовском, Сеченовском и Шарангском районах. А в Дивееве построили Центр славянской культуры.

Кроме того, были отремонтированы 12 учреждений, подведомственных министерству культуры Нижегородской области, а в рамках проекта партии «Единая Россия» - 50, а также приобретено оборудование для 75 муниципальных домов культуры в 48 районах Нижегородской области.

Напомним, в рамках реализации стратегии развития Нижегородской области до 2035 года в регионе планируется провести капремонт 86 учреждений культуры, а 167 будут оснащены современным оборудованием. К 2035 году доля учреждений культуры, соответствующих современным требованиям, составит более 90%.