2018-12-25T17:43:27+03:00
Общество

86 учреждений культуры будут отремонтированы в Нижегородской области

Все это будет сделано в рамках реализации Стратегии развития региона до 2035 года
Василий КРОТОВ
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В рамках реализации стратегии развития Нижегородской области до 2035 года в регионе планируется провести капремонт 86 учреждений культуры. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в ходе церемонии по представлению утвержденной Стратегии.

- В 2018 году было открыто 3 новых Дома культуры - в Бутурлинском, Сеченовском и Шарангском районах, - рассказал Глеб Никитин. – В самом Нижнем Новгороде завершена реконструкция Детского театра «Вера» в и проведен капитальный ремонт 10 объектов культуры. Уже сейчас готов к работе Центр славянской культуры в Дивеевском районе.

По словам губернатора Глеба Никитина, реализация стратегии позволит построить и провести капремонт еще 86 учреждений, а 167 – оснастить современным оборудованием. К 2035 году доля учреждений культуры, соответствующих современным требованиям, составит более 90%.

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