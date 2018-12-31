Вячеслав Поправко назначен председателем Нижегородского облсуда

СЕГОДНЯ 18:29 2018-12-31T18:29:15+03:00

Срок его полномочий составляет шесть лет

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Вячеслав Поправко назначен председателем Нижегородского областного суда. Об этом рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Валерий Лазарев в понедельник, 31 декабря 2018 года.

Согласно информации, Вячеслав Поправко приступил к исполнению своих обязанностей председателя областного суда с шестилетним сроком полномочий. Соответствующий указ уже подписан Президентом РФ.

Напомним, Вячеслав Поправко был назначен исполняющим обязанности председателя Нижегородского областного суда 2 октября 2018 года. До него этот пост занимал Анатолий Бондар.

СПРАВКА "КП"

Вячеслав Поправко родился в Иркутской области. В 1991 году окончил Иркутский государственный университет по специальности «Правоведение». С 1995 по 1998 год являлся членом Иркутской областной коллегии адвокатов. С 2001 года работал судьей Иркутского областного суда, а в 2012 году был назначен заместителем председателя Нижегородского облсуда.