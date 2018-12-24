Бывший глава Сормовского района Валерий Моисеев станет депутатом гордумы

СЕГОДНЯ 17:55 2018-12-24T17:55:58+03:00

Он сменит на этом посту ставшего заместителем губернатора Дмитрия Краснова

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Бывший глава Сормовского района Валерий Моисеев получит вакантный мандат депутата думы Нижнего Новгорода. Он займет место ушедшего в правительство Нижегородской области Дмитрия Краснова.

Краснов был избран в гордуму в 2015 году по спискам партии «Единая Россия», и входил в тройку кандидатов. По закону его мандат должен перейти следующему человеку в тройке. Им является директор Нижегородского машиностроительного завода Василий Шупранов, который ранее уже отказался от депутатских полномочий. Далее мандат должен перейти в региональную группу, набравшую наибольшее количество голосов.

Как «Комсомольской правде – Нижний Новгород» подтвердили в НРО «Единой России», мандат Краснова по закону переходит в группу №8. Первым в ней идет бывший глава Сормовского района Валерий Моисеев.

Справка

Валерий Юрьевич Моисеев родился в Горьком 30 мая 1951 года. В 1973 году окончил Горьковский политехнический институт; магистерскую диссертацию «Организационно-хозяйственные механизмы местного самоуправления» защитил в 1997 году в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского.

С августа 1973-го по январь 1981 года работал мастером и начальником смены на заводе «Красное Сормово». Позже перешел в Сормовский РК КПСС г. Горького. С декабря 1985 года работал заместителем председателя исполкома Сормовского районного Совета народных депутатов, инструктором горьковского обкома КПСС, председателем исполкома.

В январе 1992 года Валерий Моисеев был назначен главой администрации Сормовского района Нижнего Новгорода. Проработав в этой должности десять лет, в марте 2002 года возглавил Главное управление благоустройства города, а в 2004 году вернулся на пост главы администрации Сормовского района, заместителя главы администрации города.

С марта по декабрь 2015 года был советником главы администрации Нижнего Новгорода по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и местного самоуправления.