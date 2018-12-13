2018-12-13T15:59:01+03:00
Общество

Елизавета Солонченко опровергла информацию об обысках у нее дома и в офисе

Валерия ГРОМОВА
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В пятницу, 13 декабря, один из телеграмм-каналов сообщил, что дома и в офисе у экс-мэра Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко якобы проходят обыски. Сама Солонченко в разговоре с «Комсомольской правдой» пояснила, что никаких обысков нет, добавив, что, если такое произойдёт, то она сразу напишет в соцсетях.

Напомним, Елизавета Солонченко покинула пост главы Нижнего Новгорода ровно год назад - 13 декабря 2017 года. Такое решение было связано с переходом города на одноглавую систему управления – вернуться к этой модели управления предложил губернатор Глеб Никитин практически сразу после своего назначения в октябре 2017 года.

- По большому счету не важно, как называется твоя должность, – важно то, что ты делаешь и для чего ты это делаешь. Интересы Нижнего Новгорода и нижегородцев для меня всегда были и будут первичны, а самым важным показателем эффективности власти я считаю доверие людей, - сказала тогда Солонченко.

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