Житель Сергача предстанет перед судом за покушение на убийство

13 Дек. 11:51 2018-12-13T11:51:30+03:00

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В Сергаче осудят 60-летнего мужчину, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Покушение на совершение преступления» и «Убийство». Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, происшествие случилось вечером 11 сентября 2018 года. У обвиняемого в гостях был знакомый. В ходе распития алкогольных напитков мужчина приревновал знакомого к своей жене, после чего нанес ему несколько ножевых ранений в голову и шею. Он решил, что потерпевший скончался.

Однако, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавшему удалось выжить.

Свою вину обвиняемый признал. Ранее он не был судим. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где рассматривается по существу.

Ранее сообщалось, что в Сарове следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который подозревается в избиении до смерти знакомого.