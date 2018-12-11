2018-12-11T14:57:08+03:00
Происшествия

Житель Сарова до смерти избил гостя, не желавшего уходить

Подозреваемый задержан, ведется расследование
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В городе Сарове Нижегородской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который подозревается в избиении до смерти знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла днем в воскресенье, 9 декабря 2018 года, в квартире дома на улице Московской в Сарове. Пьяный подозреваемый поссорился на бытовой почве с знакомым, который находился у него в гостях, и начал выгонять того из квартиры. Но гость никак не желал покидать жилище. Тогда разъяренный хозяин набросился на него и избил. От полученных телесных повреждений 40-летний мужчина скончался на месте.

Подозреваемый был задержан, от дачи показаний он отказался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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