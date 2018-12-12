Александр Щелоков единогласно избран мэром Арзамаса

СЕГОДНЯ 16:46 2018-12-12T16:46:32+03:00

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Александр Щелоков единогласно избран главой Арзамаса – соответствующее решение было принято на заседании городской думы Арзамаса в среду, 12 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На заседании присутствовали 19 из 24 зарегистрированных депутатов, а также министр внутренней региональной и муниципальной политики Роман Любарский. Накануне, 11 декабря, по итогам конкурса кандидатами на должность были зарегистрированы исполняющий обязанности главы администрации Арзамаса Александр Щелоков и заместитель главы администрации по ЖКХ Михаил Гусев. В результате депутаты единогласно проголосовали за Александра Щелокова, чья кандидатура была выдвинута губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и президиумом регионального политического совета НРО партии «Единая Россия».

Александр Щелоков уже принес присягу и приступил к исполнению полномочий. Избран он на два года – на время работы городской думы, принявшей решение о его избрании.