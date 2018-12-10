Дмитрий Краснов может стать заместителем губернатора Нижегородской области
Место заместителя губернатора Нижегородской области может занять депутат гордумы Дмитрий Краснов. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщил источник.
Согласно информации источника, Дмитрий Краснов сейчас – одна из самых вероятных кандидатур на замену ушедшего по семейным обстоятельствам Никиты Никитина. Однако рассматриваются и другие варианты.
СПРАВКА «КП»:
Дмитрий Краснов родился 12 августа 1959 года в Хмельницкой области на Украине. Кандидат юридических наук, доцент.
Заместитель председателя думы Нижнего Новгорода, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Входит в состав постоянных комиссий по имуществу и земельным отношениям и по экономике, промышленности и предпринимательству. Член фракции «Единая Россия». В 2015 году претендовал на пост главы Нижнего Новгорода, однако проиграл в голосовании Ивану Карнилину.