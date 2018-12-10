2018-12-10T13:13:07+03:00
Политика

Дмитрий Краснов может стать заместителем губернатора Нижегородской области

Прежний замгубернатора Никита Никитин ушел с поста по семейным обстоятельствам
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Место заместителя губернатора Нижегородской области может занять депутат гордумы Дмитрий Краснов. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщил источник.

Согласно информации источника, Дмитрий Краснов сейчас – одна из самых вероятных кандидатур на замену ушедшего по семейным обстоятельствам Никиты Никитина. Однако рассматриваются и другие варианты.

СПРАВКА «КП»:

Дмитрий Краснов родился 12 августа 1959 года в Хмельницкой области на Украине. Кандидат юридических наук, доцент.

Заместитель председателя думы Нижнего Новгорода, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Входит в состав постоянных комиссий по имуществу и земельным отношениям и по экономике, промышленности и предпринимательству. Член фракции «Единая Россия». В 2015 году претендовал на пост главы Нижнего Новгорода, однако проиграл в голосовании Ивану Карнилину.

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