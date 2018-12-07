2018-12-07T16:02:58+03:00
Общество

В Нижегородской области меняется график движения электричек

Изменения вводятся с 9 декабря
Анастасия НАЗАРОВА
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В расписании пригородных поездов Нижегородской области ожидаются изменения. Причем акцент сделан именно на часы «пик». Об этом стало известно на пресс-конференции 7 декабря.

Отправление в сторону Дзержинска в 17.35 вместо 17.28 раньше. Теперь после окончания рабочего времени в 17.00 почти из любой части города можно успеть к электропоезду до станций «Дзержинск», «Пушкино», «Сейма» и «Ильиногорская». Также с учетом уже курсирующей Приокской линии городской электрички это позволит реализовать 15-минутный интервал отправления с Московского вокзала до поселка Сортировочного - в 17.10, 17.20 и 17.35.

Отправление в сторону Уреня в 17.10 вместо 17.00, также этому поезду добавится остановка на станции Киселиха. Таким образом до поселка Железнодорожный теперь реализован 30-минутный интервал отправления поездов с Московского вокзала - 16.38, 17.10 и 17.35.

Ранее «Комсомолка» писала, что время в пути от Московского вокзала до проспекта Гагарина на городской электричке сократится на 10 минут.

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