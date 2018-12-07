2018-12-07T16:02:58+03:00
Общество

В Нижегородской области меняется график движения электричек

Изменения вводятся с 9 декабря
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В расписании пригородных поездов Нижегородской области ожидаются изменения. Причем акцент сделан именно на часы «пик». Об этом стало известно на пресс-конференции 7 декабря.

Отправление в сторону Дзержинска в 17.35 вместо 17.28 раньше. Теперь после окончания рабочего времени в 17.00 почти из любой части города можно успеть к электропоезду до станций «Дзержинск», «Пушкино», «Сейма» и «Ильиногорская». Также с учетом уже курсирующей Приокской линии городской электрички это позволит реализовать 15-минутный интервал отправления с Московского вокзала до поселка Сортировочного - в 17.10, 17.20 и 17.35.

Отправление в сторону Уреня в 17.10 вместо 17.00, также этому поезду добавится остановка на станции Киселиха. Таким образом до поселка Железнодорожный теперь реализован 30-минутный интервал отправления поездов с Московского вокзала - 16.38, 17.10 и 17.35.

Ранее «Комсомолка» писала, что время в пути от Московского вокзала до проспекта Гагарина на городской электричке сократится на 10 минут.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря