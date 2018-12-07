2018-12-07T15:29:09+03:00
Общество

Время в пути от Московского вокзала до проспекта Гагарина на городской электричке сократится на 10 минут

С 10 декабря АО "ВВППК" вводит дополнительные поезда
Анастасия НАЗАРОВА
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Теперь жители нагорной части и новых микрорайонов «Времена года» и «Окский берег» могут добраться до вокзала к 07.52.Теперь жители нагорной части и новых микрорайонов «Времена года» и «Окский берег» могут добраться до вокзала к 07.52.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В середине октября по Нижнему Новгороду начала курсировать городская электричка Приокской линии. У горожан появилась возможность, что называется, с ветерком добраться от Московского вокзала до проспекта Гагарина, минуя пробки и наслаждаясь пейзажами за окном. А с 10 декабря пассажиров ждет нововведение: поезд от станций «Кудьма» и «Ройка» будет доезжать до Московского вокзала быстрее на 10 минут. Это стало возможно за счет введения двух дополнительных поездов, сообщил начальник пассажирской службы ВВППК Леонид Тихонов на пресс-конференции 7 декабря.

- Теперь жители нагорной части и новых микрорайонов «Времена года» (станция «Ройка») и «Окский берег» (станция «Кудьма») могут добраться до вокзала к 07.52, - заявил специалист. - Время в пути от «Кудьмы» составит 40 минут, от «Ройки» - 50 минут. Быстрее оттуда до железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде не добраться.

Причем обратно поезд от Московского вокзала будет стартовать в 17.10. Отправление с проспекта Гагарина в вечерний час "пик" выбрано наиболее востребованным для трудовой миграции с учетом времени в пути городским трансепортом до станции Мыза от центра города - 17.35 и 18.40.

Вместе с тем Леонид Тихонов напомнил, что на Приокской линии будет тестироваться современный подвижной состав, прибывший в приволжскую столицу в ноябре. По словам эксперта, пока такой состав в ГЖД лишь один, но скоро прибудут еще четыре.

- Это такой компромисс между городским и пригородным сообщением, когда два вагона имеют комбинацию кресел «три плюс три» (для тех, кто едет далеко), а головные вагоны оборудованы креслами «два плюс два» (с поручнями и расширенными проходами, чтобы было комфортно ехать с крупным багажом: чемоданами, детским колясками, рассадами и прочим), - уточнил начальник пассажирской службы ВВППК.

Но и это еще не все! Также с 10 декабря на Приокской линии городской электрички заработает автоматизированная система оплаты проезда «СитиКард» (та же, что работает на муниципальном транспорте). Оплатить проезд в сторону Мызы можно будет как транспортной картой, так и любой банковской картой.

- Сейчас решаются технические вопросы. Как только мы все отладим, безналичная система оплаты появится и на Сормовской линии, и на Приокской линии по направлению к Московскому вокзалу, - добавил Тихонов. - Надеюсь, что в 2019 году пассажиры смогут пользоваться в городской электричке проездными на 60 минут.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала, что приволжскую столицу и Великий Новгород свяжет новый скорый поезд. Торжественный запуск нового маршрута состоится 9 декабря.

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