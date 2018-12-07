20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе

7 Дек. 12:42 2018-12-07T12:42:12+03:00

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В четверг, 6 декабря 2018 года, в Бутурлинском районе Нижегородской области загорелся сарай для содержания скота. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около трех часов ночи.

Инцидент произошел в селе Кетрость. Когда спасатели прибыли на место происшествия, сарай полностью был охвачен огнем. Строение спасти не удалось – оно сгорело на площади 320 квадратных метров. 20 овец, которые в тот момент находились внутри, погибли.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 10 человек личного состава и четыре единицы техники.

Причиной случившегося стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Ранее сообщалось, что 5 декабря в Арзамасском районе загорелась иномарка. Владелец получил ожоги лица и руки первой и второй степени. Его госпитализировали в ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицинской помощи имени Владимирского».