Под Арзамасом сгорел «Митсубиси»: водитель попал в больницу с ожогами

6 Дек. 13:45 2018-12-06T13:45:33+03:00

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В среду, 5 декабря, 2018 года в Арзамасском районе Нижегородской области загорелась иномарка. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, внутри находился мужчина.

Происшествие случилось около четырех часов дня в селе Кичанзино. Когда пожарные прибыли на место вызова, автомобиль марки «Митсубиси Паджеро спорт» уже был охвачен огнем. Владелец иномарки получил ожоги лица и руки первой и второй степени. Его госпитализировали в ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицинской помощи имени Владимирского».

Транспортное средство сгорело на площади шесть квадратных метров.

Ранее сообщалось, что 3 декабря дом и надворные постройки сгорели в селе Красное Сеченовского района. Сообщение о возгорании поступило около восьми часов утра. Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, дом и постройки полыхали на всей площади. Внутри было обнаружено тело 90-летней хозяйки.