2018-12-07T10:33:09+03:00
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на дорогах Нижегородской области 6 декабря

Трое из них были пешеходами
Юлия ИСАЕВА
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В четверг, 6 декабря 2018 года, в Нижегородской области произошло 20 аварий, в которых погибли четыре человека, еще более 20 пострадали. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Три из четырех смертельных ДТП произошли в Нижнем Новгороде. В Приокском районе около шести часов утра водитель «Лады» сбил мужчину, идущего по пешеходному переходу. От полученных ранений нижегородец скончался на месте происшествия.

Через три часа – около девяти утра – на улице Белинского водитель маршрутки насмерть сбил кондуктора трамвая. Женщина стояла на остановке напротив нового здания Средного рынка. Когда подъехал трамвай, она стала переходить дорогу. В этот момент и произошла трагедия. От полученных травм женщина скончалась на месте. В Нижегородэлектротрансе рассказали, что кондуктор работала на предприятии пять лет. И у нее осталась дочь.

В 17:30 на улице Федосеенко в Сормове водитель ЗАЗа не справился с управлением, вылетел на встречку и въехал в «Ниссан». В результате погиб водитель иномарки.

Последняя трагедия случилась в 19:40 в Лукояновском районе на 163 километре трассы Нижний Новгород – Саратов. Под колеса «вазовской» легковушки попала 51-летняя женщина, которая шла по проезжей части. Она получила тяжелые травмы и скончалась на месте ДТП.

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