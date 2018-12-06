2018-12-06T17:32:39+03:00
Общество

Кондуктора трамвая насмерть сбил автобус возле остановки в Нижнем Новгороде

Трагедия произошла возле остановки «Средной рынок»
Юлия ДАНЧЕНКО
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Кондуктора трамвая насмерть сбила машина в Нижнем Новгороде. Фото: стоп-кадр с видео очевидцевКондуктора трамвая насмерть сбила машина в Нижнем Новгороде. Фото: стоп-кадр с видео очевидцев
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В четверг, 6 декабря, около остановки «Средной рынок» в Советском районе Нижнего Новгорода кондуктора трамвая насмерть сбила неизвестная машина. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Женщина стояла на остановке напротив нового здания рынка - происходила смена рабочего состава. Когда подъехал трамвай, она стала переходить дорогу, направляясь к нему. В этот момент и произошла трагедия. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В Нижегородэлектротрансе рассказали, что кондуктор работала на предприятии пять лет. И у нее осталась дочь.

По предварительным данным, виновником ДТП был водитель частного автобусного маршрута. По словам свидетелей, водитель скрылся с места происшествия, но позже был задержан.

- Именно частные перевозчики чаще всего нарушают правила дорожного движения при остановке трамваев, - сказал директор МП «Нижегородэлектротранс» Владимир Котов.

Прокомментировала трагедию и директор городского департамента транспорта Елена Кузнецова, назвав случай вопиющим.

- Мы сейчас дождемся результатов следствия, поскольку это ДТП со смертельным исходом, и потом уже будем принимать соответствующие решения. Но, конечно, безнаказанным этот случай мы не оставим, - сказала Елена Кузнецова.

Владимир Котов в свою очередь заявил, что Нижегородэлектротранс окажет помощь, в том числе и материальную, родственникам погибшей женщины.

Около средного женщину сбили насмерть.

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