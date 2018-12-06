Гусева: «Сотрудничество с регионами РФ поможет увеличить товарооборот как минимум в три раза»

6 Дек. 16:00 2018-12-06T16:00:51+03:00

В прошлом году товарооборот с Москвой составил около 130 миллиардов рублей

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Нижегородская область рассчитывает увеличить товарооборот в три раза за счет сотрудничества с российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова директора департамента внешних связей правительства Ольги Гусевой.

По ее словам, в прошлом году товарооборот Нижегородской области с Москвой составил около 130 миллиардов рублей, а с Калужской область – около трех с половиной миллиардов.

- Считаю, что кроме сотрудничества со странами дальнего и ближнего зарубежья нам необходимо в приоритетном порядке расширять взаимодействие с российскими регионами-партнерами, - пояснила Гусева.

Сейчас у региона заключены соглашения о сотрудничестве с 53 субъектами России, шесть из которых появились в этом году.

Гусева добавила, что сотрудничество с регионами России поможет увеличить товарооборот как минимум в три раза: с 800 миллиардов рублей в 2017 году до 2,5 триллиона к 2035 году.