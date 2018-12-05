2018-12-05T09:33:22+03:00
Общество

Нижегородским детям-инвалидам не выдают коляски и фиксаторы для суставов

Прокуратура нашла множество нарушений в работе отдела социальной защиты в Ленинском районе Нижнего Новгорода
Юлия ДАНЧЕНКО
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Прокуратура Ленинского района провела проверку исполнения законодательства о социальной защите населения на поднадзорной территории и выявила нарушения в работе социальной защиты Ленинского района. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

В 2018 году было выдано 2 338 направлений на получение и изготовление технических средств реабилитации инвалидов, в том числе 255 направлений было выдано несовершеннолетним. Однако 624 человека, в том числе 59 несовершеннолетних, так и не дождались положенных им по закону средств реабилитации.

Прокуратура выявила, что не были заключены необходимые государственные контракты из-за чего одна несовершеннолетняя не получила кресло-коляску с ручным приводом и дополнительной фиксацией головы и тела, а другой несовершеннолетний остался без аппарата на голеностопный сустав, который ему не выдали из-за «сверх разнарядки по филиалу».

На имя директора филиала учреждения прокуратура Ленинского района внесела представление об устранении нарушений.

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