2018-12-04T17:07:57+03:00
Общество

Средной рынок в Нижнем Новгороде переехал в новое здание

Открытие торговых рядов состоялось 4 декабря
Анастасия НАЗАРОВА
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Средной рынок в Советском районе Нижнего Новгорода переехал в новое современное здание через дорогу. Открытие торговых рядов в здание с вывеской «Средной» состоялось 4 декабря.

Напомним, что площадь трехэтажного здания рынка почти 11 тысяч квадратных метров. Оно построено рядом с ТЦ «Небо». Вход находится рядом с остановкой общественного транспорта со стороны улицы Белинского.

На первом этаже (пока единственном работающем) продаются продовольственные товары. До конца 2018 года планируется открыть и второй этаж, где нижегородцы смогут купить товары для дома.

Добавим, что для посетителей предусмотрена подземная парковка.

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