2018-12-03T10:40:51+03:00
Общество

Больше 33% нижегородцев не знают о переходе на цифровое телевидение

Причем большая часть из них проживает на территории города
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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33,3% нижегородцев даже не догадываются о переходе на цифровое телевидение, который намечен на январь 2019 года. Таковы данные исследования, проведенного Институтом проблем социального управления. Представители института провели его с целью выяснения, готово ли население области к переводу телевидения на цифровое вещание.

- Результаты опроса наглядно показывают, что правильно организованная информационная кампания значительно облегчает проведение масштабных изменений, затрагивающих интересы населения, - уверен директо института проблем социального управления Максим Лубяной. - 73,8 % опрошенных готовы перейти к приему цифровых каналов либо самостоятельно, либо с помощью знающих людей. Причем основная часть тех, кто считает эту процедуру слишком сложной это женщины возраста 55+, проживающие, в Нижнем Новгороде.

По данным опроса, беспокоиться о невозможности просмотра любимых телепередач можно только 9,3%, продолжающих смотреть эфирные каналы на телевизорах, не приспособленных к приему цифрового телевидения.

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