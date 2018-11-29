33-летний житель Дзержинска обокрал ребенка

29 Нояб. 13:31 2018-11-29T13:31:33+03:00

Злоумышленник пробрался в гостиницу и стащил детские вещи

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Полицейские задержали жителя Дзержинска, который украл у ребенка телефон и куртку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

23 ноября в отдел полиции поступило заявление от жителя поселка Желнино, в котором говорилось о том, что у его сына похитили куртку и мобильный телефон. Размер ущерба, нанесенного владельцу, составил 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний дзержинец (его уже судили за имущественное преступление).

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас украденные у ребенка вещи изъяты и переданы законному владельцу.

Ранее «Комсомолка» писала, что детская спортивная школа в Городецком районе работает с нарушениями. В адрес главы муниципального образования внесено представление, а в отношении директора учреждения возбуждены административные дела.